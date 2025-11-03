ベッツにとっては4度目のワールドチャンピオンドジャースは1日（日本時間2日）、ワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを下し、2年連続となるワールドチャンピオンに輝いた。遊撃手としてチームを支えたムーキー・ベッツ内野手にとっては4度目の世界一。妻のブリアナさんも大興奮だった。一夜明け、SNSに思いをつづった。ブリアナさんはトロントで夫のプレーを観戦。試合後には他の選手の家族らとともにグラウンドに現れ、世