4回終えて2点ビハインド…スネルもブルペンへ【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ドジャースの山本由伸投手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で、5回表終了後にブルペンへ向かった。前日10月31日（同11月1日）の第6戦では先発登板し、6回96球1失点の好投で今シリーズを3勝3敗のタイに持ち込んでいた。ドジャースは先発した大谷が3回に先制3ランを浴びて降板