4回終えて2点ビハインド…スネルもブルペンへ

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で、5回表終了後にブルペンへ向かった。前日10月31日（同11月1日）の第6戦では先発登板し、6回96球1失点の好投で今シリーズを3勝3敗のタイに持ち込んでいた。

ドジャースは先発した大谷が3回に先制3ランを浴びて降板した。4回を終えて1-3とビハインドの展開。5回にドジャースの攻撃が終わると、山本とスネルがグラブを持って外野にあるブルペンへと向かった。

山本はシリーズ2勝目、今ポストシーズン4勝目をマークした第6戦後の会見では「もちろん、いけと言われたらいきますけど、できれば応援を頑張りたいです（笑）」と話していた。

ただ、この日の試合前にはデーブ・ロバーツ監督は「彼の状態を見ることになるが、もし感覚が良ければ、間違いなく意欲があると彼は言っていた。これは気質というものだ。メンタル的な部分で、彼は私が今まで見てきた中でも最強クラスだ」と説明していた。

山本はワールドシリーズ第2戦では9回1失点で完投。プレーオフでの2戦連続完投という快挙を成し遂げていた。2日後に延長18回までもつれた第3戦ではブルペンで準備を行う姿もあった。（Full-Count編集部）