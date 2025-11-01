前編では、副業ブームの始まりから制度定着までの流れ、2025年に再び副業が注目を集めている要因を紹介した。後編では、副業のトレンドや課題、今後の展開について解説する。前編『【「副業元年」から7年でブーム再燃】異常な物価高とAIの急速な進化に後押しされた2025年の働き方革命と終身雇用崩壊の現実』 より続く2025年の副業トレンドは3本柱副業にも、その時々のトレンドがある。2025年の副業トレンドは、主に「AIツールの活