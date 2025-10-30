WS第3戦はサヨナラ弾…5試合で打率.250【MLB】Bジェイズ 6ー1 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に敗れ、シリーズ成績は2勝3敗となった。フレディ・フリーマン内野手は試合後「自信はある」と前を向き、敵地での2連勝を“約束”した。1勝1敗でドジャースタジアムに戻っての第3戦は延長18回にもつれる死闘。6時間39分に及んだ一戦はフリーマ