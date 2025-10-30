韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が29日、米国のドナルド・トランプ大統領に燃料供給を公開的に要請し、原子力推進潜水艦の導入を公式化した。米側もこれに共感し、後続協議を約束したと韓国大統領室は説明した。李大統領は29日、慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を機に行われた韓米首脳会談で、「原子力推進潜水艦の燃料を我々が供給を受けられるよう、大統領が決断してほしい」と公開提案した。「以