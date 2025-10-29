¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.ÆâÌî¼ê¤ËµÕÅ¾¤Î°ìÈ¯¤òµö¤·¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¤À¤Ã¤¿¡£1»à¤«¤é¥ë¡¼¥«¥¹¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ÈÂÐÀï¡£2¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é