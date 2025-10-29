鳥たちの鳴き声を、わたしたちは独自の“言葉”としては捉えてこなかった。そこに本当は存在している豊かな世界への“扉”を開け放つのが、「動物言語学」という新たな学問を立ち上げた鈴木俊貴だ。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。