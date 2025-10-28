¡Öº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤Ï10Ì¾¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×10·î28Æü¡¢ÌÚ¸¶Ì­´±Ë¼Ä¹´±¤¬¸áÁ°¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Áê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¤ËËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¤Ê¤«¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬»à¼Ô2¿Í¡¢Éé½ý¼Ô52¿Í¡Ê10·î26Æü¸½ºß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤¬27Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£¡Ö¸½¾ì¤ÎÈèÊÀ¤Ï¥Ô¡¼¥¯¡£ËÉ±Ò¾Ê¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¡×