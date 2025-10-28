【モデルプレス＝2025/10/28】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が10月27日、自身のInstagramを更新。年子育児の日常ショットを公開した。【写真】Creepy Nuts・R-指定の妻「共感」年子育児のリアル公開◆江藤菜摘、年子を抱っことおんぶするショット公開江藤は「これが我が家の日常のリアル 11ヶ月娘をおんぶして2歳息子を抱っこ」と記し、家の中で背中に娘をおんぶし、前には息子を抱っこして一緒にカメラに笑顔を向