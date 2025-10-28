足指の感覚不足が投球を不安定に…自宅でできるタオル引き寄せ安定感に欠けたり、投球動作を乱したりする投手に、“共通の欠点”はあるのだろうか。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」でトレーナーを務める藤田真悟さんは「足の裏の弱さ」に着目。「自分の体重をコントロールして安定させるにはとても大切」と強調する。裸足で遊ぶことが少ない現代の子どもたち。藤田さんは「投げる時に足の指を使うことすらない