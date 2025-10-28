三浦氏からの申し出23日、プロ野球ドラフト会議が開催され、支配下選手、育成選手含めて117人が指名された。DeNAは1度目で米スタンフォード大の佐々木麟太郎選手を入札したがソフトバンクと競合した結果、抽選で外した。かの清原和博氏を高校時代の本塁打数で抜いたスラッガーだけに注目度は極めて高かったが、一方でメジャー入りの可能性もあるため、ギャンブル性の高い指名だったとはいえ、狙った以上は交渉権を獲得したかった