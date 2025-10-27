プレミアリーグ第9節アストン・ヴィラ対マンチェスター・シティの一戦が行われ、1-0でホームチームが白星を挙げた。試合を決めたのは19分、マティ・キャッシュのゴールだ。左サイドのショートコーナーからペナルティエリア手前の中央でボールを受けたキャッシュが逆足である左足でシュートを放つ。ボールはゴール右に飛び、これにはジャンルイジ・ドンナルンマも反応できず。シティはエースであるアーリング・ハーランドがヴィラの