3年前、安倍元首相を銃撃して殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判が28日から始まります。山上徹也被告は2022年、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製の銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。これまでの警察の調べで、山上被告は「母親が旧統一教会にのめり込み、多額の寄付をするなどして家庭生活がめちゃくちゃになった」「教会の関係者に安倍元首相が寄せたメッセージを見て、殺害を決意した