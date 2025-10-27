地球の裏側で、ブラジル中が注目する逮捕劇が繰り広げられていた。インスタグラムで35万人以上のフォロワーを誇る人気インフルエンサー、メリッサ・サイード容疑者（23）が、州をまたぐ麻薬密売とマネーロンダリングの「首謀者」であると告発され逃亡。しかし捜索の末についに逮捕されたのだ。【写真】逮捕された23歳美女インフルエンサーのビーチでビキニ姿やタバコを手にカメラを見つめる妖艶な姿サイード容疑者は、10代後半