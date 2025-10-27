2025年10月27日放送のNHK『あさイチ』は「”グレー”なハラスメント」特集です。そこで、聖心会シスター・鈴木秀子さんが人生100年時代を軽やかに生き抜くヒントを説いた著書より記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊内閣府が公表した「令和5年版高齢社会白書」によると、令和元年時点の健康寿命は、男性が72.68年、女性が75.38年と年々延びているそう。「超高齢化社会」の現代、年を取ることに落ち込んでしまう人もいるのではないで