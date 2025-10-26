訪韓を控えたトランプ米大統領が北朝鮮を「核保有国」と呼び国際社会への波紋が予想される。北朝鮮の核保有国の地位を認めることもできるという意味と解釈できるためだ。トランプ大統領は24日、韓国を含むアジア歴訪を控え専用機内で行った記者懇談会で、「北朝鮮は米国との対話に向けては核保有国と認められなければならないと主張するが、その部分も開かれているか」との質問に、「私は彼らが一種の核保有国だと考える」と答えた