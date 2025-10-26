今回は、中学時代に自分をいじめた女と、大人になり立場が逆転した話を紹介します。いじめられた過去は絶対に忘れない…「私は中学時代家庭が貧しかったために、金持ち家庭の娘のMという女にいじめられていました。そのことは心の傷になっていて、どんなに時間がたっても絶対に忘れることはありません。そして大人になり、大病院の院長の息子と結婚した私は、娘の幼稚園でかつて私をいじめたMと再会したのです。で、Mの結婚相手は