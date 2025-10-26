レフトスタンド埋めた虎党の大歓声は「すごかった」■阪神 2ー1 ソフトバンク（25日・みずほPayPayドーム）黒星スタートも慌てる必要は全くない。「やることを特に変える必要もないですし、1人1人がやることをやれればいいと思います」。25日にみずほPayPayドームで行われた「SMBC日本シリーズ2025」の第1戦。阪神に2-1で競り負けた試合後、ソフトバンクの周東佑京内野手は平静を貫いた。まるで甲子園のような雰囲気の中、自ら