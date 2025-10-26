映画『ウィキッド ふたりの魔女』が、10月11日よりAmazon Primeにて配信スタートしている。超人気ミュージカル『ウィキッド』を映像化し、第97回アカデミー賞で美術賞を受賞した本作。物語の“前半”でありながら2時間半を超える大作となったが、その中にはまさに魔法のような見どころが詰まっている。舞台ファンも、本作で初めて『ウィキッド』の世界に触れた人も夢中になったポイントについて、劇団四季版を愛し映画にもドはま