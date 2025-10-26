◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）８試合が行われ、２位の柏はホームで横浜ＦＣに２―０で勝利した。後半に２点を挙げ、１―１で京都に引き分けた首位・鹿島との勝ち点差を１に詰めた。残り３試合で２０１１年以来、２度目の優勝を目指す。鹿島はＦＷ鈴木優磨（２９）が試合終了間際に同点弾を決め、首位をキープ。試合がなかった２０位・新潟は、Ｊ１残留圏内の１７位・横浜Ｍが広島に３