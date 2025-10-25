大谷にとって初のWSでの一発【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）敗れはしたが敵地で存在感を放った。ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番・指名打者」で出場。7回の第4打席でWS初本塁打を放つと、解説を務めたジョン・スモルツ氏は「（本塁打は）予想できました」と、打って当然かのようにコメントした。9点をリー