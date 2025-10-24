10月14日、東京・池袋にあるガールズバー「イーウェーブモーニング」の男性店長、鈴木麻(ま)央(お)耶(や)容疑者（39）と従業員の田野和(あ)彩(い)容疑者（21）が、同店の20代のキャストA子さんに売春を強要したとして、売春防止法違反（管理売春）の疑いで警視庁に逮捕された。【画像】20代女性キャストにGPSを持たせて“ほぼ休みなしの売春”を強要したガールズバー店長の鈴木麻央耶容疑者（39）。共犯の21歳女性・田野和彩容疑