◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)2025年のドラフト会議が前日23日に行われ、オリックスは延岡学園高・藤川敦也投手を1巡目指名としました。1回目の入札では最速158キロをマークする健大高崎高・石垣元気投手を指名したオリックス。前年同様ロッテとの競合で当たりクジは引けず、2回目の入札で藤川投手との交渉権を獲得しました。1巡目指名を終えた岸田監督はクジ引きに関して「ご縁ですので、誰がきてもウチは大成功」と語りな