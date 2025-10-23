NEXCO中日本金沢支社は23日、北陸自動車道で発生した事故通行止めで、ドライバーらに支援物資を配った際、誤って賞味期限を過ぎた保存水4本を渡した可能性があると発表しました。23日午前8時50分ごろ、北陸自動車道上り線の美川IC近くでトラックと乗用車合わせて6台が関係する多重事故が発生し、このうち3台が炎上しました。この事故で男性2人がけがをしましたが、命に別状はないということです。現場付近はおよそ10時間にわたって