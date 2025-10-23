23日午前、東京・青梅市の小学校で小学1年生の児童ら21人がハチに刺されました。全員、意識はあるということです。警視庁などによりますと、午前9時30分ごろ青梅市の今井小学校で「児童がハチに刺された」と119番通報がありました。畑作業をしていたとみられる小学1年生の児童19人と教師ら2人の合わせて21人がハチに刺され、このうち児童6人が病院に搬送予定ですが、全員意識はあるということです。