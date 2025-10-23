22日にインドネシアのジャカルタで開催された体操の世界選手権・個人総合決勝で、橋本大輝が優勝を果たした。中国の張博恒（ジャン・ボーヘン）は2位だった。橋本は6種目（床、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒）で合計85．131点。6連覇した内村航平さん以来史上2人目となる3連覇を達成した。2021年に優勝している張はミスもあり84．333点で2位。スイスのザイフェルトが82．831点で3位だった。橋本は全種目を通じて安定してハイ