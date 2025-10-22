卓球女子シングルスで世界ランキング７位の張本美和（木下グループ）の?現在地?を中国メディアが分析している。銀メダルだったアジア選手権団体決勝は、ライバルの中国に０―３で敗戦。張本は同１位の孫穎莎にストレート負けを喫するなど、思うようなパフォーマンスを発揮できなかった。中国メディア「捜狐」は「どのアスリートも低迷期や行き詰まりを経験する」と分析。孫穎莎も若手時代に苦戦を強いられた過去を引き合いに