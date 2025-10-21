日本テレビ＝東京都港区放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会は21日、中国出身の女性の街頭インタビューを趣旨と異なる形で編集した日本テレビのバラエティー番組「月曜から夜ふかし」について、「恣意的な編集によって事実に基づかない虚偽の内容を放送し、取材対象者が誹謗中傷にさらされる事態となった」として、放送倫理違反があったとの意見を公表した。BPOによると、問題となったのは3月24日放送の回。イ