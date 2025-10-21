20日、米ホワイトハウスで始まった東棟の解体作業＝ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスで20日、トランプ大統領が表明したボールルーム（宴会場）の建設に向けて、東棟の改修工事が始まった。作業員らが重機を使って、棟の一部を解体。トランプ氏はSNSで「東棟は全面的に近代化され、完成時にはかつてない美しさを誇るだろう」と投稿した。トランプ氏はSNSで「150年以上にわたり、歴代大統領が盛