２０日午後７時４５分頃、ＪＲ山手線の大塚駅（東京都豊島区）で、「電車内で催涙スプレーがまかれた」などと１１０番があった。捜査関係者によると、警視庁がスプレーをまいたとみられる人物の身柄を確保し、詳しい状況を調べている。ＪＲ東日本によると、山手線は内回りで遅れが出ている。