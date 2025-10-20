米アマゾン・ドット・コムが手がけるクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス」（ＡＷＳ）で２０日、米東部地域を中心に障害が発生した。米メディアによると、一部航空会社のアプリでチェックインや予約ができなくなるなど影響が広がった。日本でも一部のサービスが影響を受けたとみられる。アマゾンは日本時間２０日午後４時過ぎ、「米国東部地域のクラウドサービスで、エラーの増加や処理の遅延が発生している」と明ら