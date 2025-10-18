リーグ優勝決定シリーズ第4戦に臨む【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は17日（日本時間18日）、本拠地でのブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦前に会見を行った。先発する大谷翔平投手については7回100球前後を想定していると明かした。大谷は4日（同5日）のフィリーズとの地区シリーズ第1戦に登板して6回3失点で勝ち投手に。中12日でポストシーズン2度