PS6登板で3セーブ＆防御率1.29＆WHIP0.57【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）改めて感謝の声が殺到した。ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利した。最後は佐々木朗希投手が3者凡退の完璧投球で試合を締めた。LAファンは「まさに救世主よ」「ロウキがいなかったらと思うと……」と、改めて“守護神”に感謝を述べた。佐々木