PS6登板で3セーブ＆防御率1.29＆WHIP0.57

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

改めて感謝の声が殺到した。ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に3-1で勝利した。最後は佐々木朗希投手が3者凡退の完璧投球で試合を締めた。LAファンは「まさに救世主よ」「ロウキがいなかったらと思うと……」と、改めて“守護神”に感謝を述べた。

佐々木は2点リードの9回からマウンドへ。先頭のボーンに初球から99.7マイル（約160.5キロ）を計測し、最後はベッツの好守備で1死を奪った。続く打者を遊飛、最後はダービンを空振り三振で切り抜けた。最速は99.8マイル（約160.6キロ）だった。1回無安打無失点1奪三振で今ポストシーズン3セーブ目を記録した。

リーグ優勝決定シリーズ第1戦は2/3回を投げて1安打2四球で1失点とまさかの乱調で無念の途中降板となったが、すぐに立ち直ってファンにも安堵の声が広がった。最後を締めると、LAファンは「ロウキこそが私たちのクローザー」「最高の守護神」「ササキは文字通りの救世主」「ロウキはアメージング」「ブルペンを救っている」と佐々木への感謝が殺到した。

ドジャースはレギュラーシーズン、ブルペン陣に相次ぐ故障者が出ただけでなく成績も不振。中でも守護神候補だったタナー・スコット投手やブレイク・トライネン投手が振るわなかった。そんな中で佐々木はマイナー登板に救援での調整を行い、9月24日（同25日）のメジャー合流後はブルペンへ。シーズンでは2試合無失点、ポストシーズンでも大事な場面を任され、地区シリーズ第1戦では日米通じて初セーブ、第2戦でもトライネンの炎上を救う活躍だった。登板するたびに、着実にファンからの信頼を得ている。（Full-Count編集部）