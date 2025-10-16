サウナ室の12分計が自分の腕に。しかも設定温度100度までのサウナで使える、サウナー必見のアイテム「SAN-100H」が2025年10月17日にカシオ計算機から発売される。時間を測ってサウナを楽しみたい、でもサウナ室には腕時計は持っていけない。そんな悩みを解決し、サウナーの新定番アイテムとなること間違いなし！この記事では、そんな“サ時計”「SAN-100H」の特徴や、こだわりを担当者のインタビューを交えて紹介する。【写真】サ