最近、開発購買を今後どのように進めていけばよいか、また、データドリブン調達における開発購買の有り方は、どうすればよいか、などの質問を受ける機会が増えています。これは、昨今、政府の価格転嫁政策に基づく人件費の官製値上げや市況高騰などのコストアップの時代が続き、コスト削減というワード自体が殆ど聞かれない状況が続いているからです。こういう時代においては、決められたものを（妥当な価格で）安く買うという活動