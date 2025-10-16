発酵人間は11月1日に、「発酵人間 神崎川店」を三津屋商店街（大阪府大阪市）にて新規開業する。●京都府南丹市美山町の商店街で実績、地方創生のモデルで注目同社は、過疎地域である京都府南丹市美山町で3年間空き家となっていた物件をリノベーションして、2022年3月に酵素風呂「発酵人間」を開業している。美山町は、人口減少と高齢化が進み商店が次々と閉まるなど、「観光客は通り過ぎるだけ」と言われており、当初は集客