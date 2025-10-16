イタリアのランジェリーブランドのアンバサダーに俳優で歌手の木村拓哉（52）と歌手の工藤静香（55）の次女で、モデル・女優のKoki,（22）が9月29日、自身のインスタグラムでイタリア発のランジェリーブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」の日本初のローカルアンバサダーに就任したことを発表した。【写真】ローカルアンバサダーを務めるイタリアのランジェリーブランド「Intimissimi」の商品を身に着けたkoki,同ブラ