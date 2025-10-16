海の幸に山の幸……食材の宝庫である北海道。乳製品やスイーツも絶品揃いです。それだけに、どれを買えばいいのか迷うはず。そこで、月刊誌『おとなの週末』編集部厳選の商品をご紹介。まず北海道の食で思い浮かぶのは、ウニ、カニ、イクラといった「海鮮」でしょう。ここでは、水産会社や市場などから直接届く商品が続々と登場します。お酒のつまみによし、ご飯のお供によし。好みの食べ方で海の幸を満喫してください！希少なウニ