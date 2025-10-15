10月14日、女優の綾瀬はるかが、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で司会を務めることが発表された。この知らせに、6人組アイドルグループ「SixTONES」のファンがざわついているようだ。「司会を務めるのは、有吉弘行さん、綾瀬さん、今田美桜さん、NHKの鈴木奈穂子アナウンサーの4人です。綾瀬さんは6月の連続ドラマ『ひとりで死にたい』（NHK総合）で主演、放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の語り手を務