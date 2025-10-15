10月14日、女優の綾瀬はるかが、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で司会を務めることが発表された。この知らせに、6人組アイドルグループ「SixTONES」のファンがざわついているようだ。

「司会を務めるのは、有吉弘行さん、綾瀬さん、今田美桜さん、NHKの鈴木奈穂子アナウンサーの4人です。綾瀬さんは6月の連続ドラマ『ひとりで死にたい』（NHK総合）で主演、放送中のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の語り手を務めたことから、起用につながったと見られます」（スポーツ紙記者）

綾瀬が紅白の司会を務めるのは、2019年以来6年ぶりで4回め。期待が高まる一方、Xでは

《紅白の司会が綾瀬はるかの時点でSixTONESでない…》

《え？紅白、綾瀬はるか司会？？じゃSixTONESは紅白ムリかぁ〜残念》

《綾瀬はるかが紅白の司会ってことはSixTONESの出場は無いのかな…》

など、SixTONESファンの動揺が見受けられる。紅白の出場歌手はまだ発表されていないが、“落選説”が浮上したのは、過去の「熱愛」が関係しているようだ。

「2024年7月の『NEWSポストセブン』でジェシーさんと綾瀬さんの交際が報じられました。SixTONESが紅白に出れば、ジェシーさんと綾瀬さんが共演することになるため、NHK側が気を遣って2人を並ばせないようにするのではないかと考えたファンもいたようです。

SixTONESは2025年でCDデビュー5周年を迎え、グループ、個人の露出を増やしていたため、2023年から紅白不出場が続くSTARTO ENTERTAINMENTから久しぶりに出るか、注目されていました」（芸能記者）

SixTONESは2024年7月のジェシーの報道以降、8月に「文春オンライン」で森本慎太郎と森川葵の交際が報じられ、9月に「NEWSポストセブン」でジェシーと綾瀬が4泊6日のアメリカ・ラスベガス旅行をしたと伝えられるなど、たびたびメンバーの熱愛が取りざたされた。“熱愛イヤー”はファンにショックを与えたが、いまだにこの影響を引きずっているようだ。

「2025年7月の『NEWSポストセブン』で『King ＆ Prince』の永瀬廉さんと浜辺美波さんの熱愛が伝えられましたが、2人は8月の『24時間テレビ』（日本テレビ系）で共演しました。この前例があるため、綾瀬さんが司会に起用されたからといって、必ずしもSixTONESの出場がなくなったわけではないでしょう。

仮に、紅白でジェシーさんと綾瀬さんが顔を合わせることになれば、やきもきするファンもいるかもしれません。綾瀬さんの司会決定でここまで多くの反応が起こったということは、周年イヤー終盤を迎えたグループの注目度がそれだけ高いということの証左でしょう」（同前）

大みそか、ジェシーと綾瀬の“公開顔合わせ”はあるのか。