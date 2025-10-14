「SUPEREIGHT」村上信五（43）が14日、結婚することを発表した。お相手は一般女性。この日、書面で「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました」と報告。お相手については「一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」とした。なぜこの日の発表になったのか。13日に大阪・関西万博が閉幕し、一段落ついたタイミング