お笑いタレントの狩野英孝（43）が10日に配信されたABEMA「脳汁じゅ〜す」に出演。イニシャルトークで若手時代のエピソードを明かした。10年前、地方営業なども受けていた狩野。タレントUからホームパーティーでのネタ披露を依頼され行ったといい「コントやってたらUさんが、ちょっとお酒入ってたのもあると思うけど舞台に上がってきて、なみなみに注いだ日本酒を“飲めお前”って…」とネタ中に飲酒を強要されたことを告白。