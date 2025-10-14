¿Íµ¤TV¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Ôè²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤·ÁÎÏ¤È´ë²èÎÏ¤Ç¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿µ­Ç°¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë¡ØÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ù¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤«¤é¤ÏTV¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡£2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¡Öseason24¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£·Ù»ëÄ£¤Î ¡ÉÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÌ¿·¸¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿ù²¼±¦µþ¤Èµµ»³·°¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢