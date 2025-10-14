¡ÚÁêËÀ¡Û¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Ôè²°¤Î´ë²èÎÏ¤ÇµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ë¡ª
¿Íµ¤TV¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢Ôè²°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤·ÁÎÏ¤È´ë²èÎÏ¤Ç¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë¡ØÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¡Ù¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤«¤é¤ÏTV¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆËèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡£2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¡Öseason24¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¡£·Ù»ëÄ£¤Î ¡ÉÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃÌ¿·¸¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿ù²¼±¦µþ¤Èµµ»³·°¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢åÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ôè²°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÌ¿·¸¤Î2¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò´ë²è¡¦À©ºî¡£
¿ù²¼±¦µþ¤Èµµ»³·°¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¡¢ÆÃÌ¿·¸¤ÎÉô²°¤òºÆ¸½¤·¤¿ÇØ·ÊÉÕ¤¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢season21¡Á23¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥é¥¹¥È²½¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡£
¿ù²¼±¦µþ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤È¹ÈÃã¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡¢µµ»³·°¤Ï¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤È¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤¤¤·¤¤¤¿¤Ä¤ä¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¿ô¡¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥Æ¥ì¥¢¥µ¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎGEO50Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëPOP UP SHOP¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥¢¥µ¥·¥ç¥Ã¥×Ï»ËÜÌÚÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢¥Æ¥ì¥¢¥µ¥·¥ç¥Ã¥×ONLINE¤Ç¤Ï¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØÁêËÀ¡ÙµÇ°¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
