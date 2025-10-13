鹿児島県に入った連絡によりますと、きょう13日、馬毛島の基地整備の工事現場で、作業員が両手の指を複数切断する事故がありました。 県や九州地方整備局によりますと、事故があったのは馬毛島の滑走路工事現場です。 13日午前9時ごろ仮設ハウスの移設作業完了後に、クレーン後部のドラムに巻かれたワイヤーを巻きなおしていた作業員3人のうち、30代の男性作業員が両手の指を挟み、指を複数、切断したということです