今季はバルセロナにローン中のマンチェスター・ユナイテッドFWマーカス・ラッシュフォード。現在イングランドを離れて生活しているが、建設中の自宅の進捗が遅れていることでその理由を調査していると『THE Sun』が報じた。ラッシュフォードはチェシャー州の田園地帯に、2020年におよそ63エーカーの土地を225万ポンドで買い、マイホームを建設しようとしていた。そこは元ゴルフコースで、クラブハウスをプールやジム、5つの寝室を