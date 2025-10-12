CAREER FOCUS（東京都新宿区）が「キャリアと夫婦関係・離婚に関する実態調査」を実施。その結果を発表しました。「劣等感と罪悪感」で関係悪化調査は2025年9月1日から同月31日、離婚経験のある全国の23〜58歳の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。450人から有効回答を得ています。調査の結果、「離婚原因」の1位となったのは「精神的な虐待・モラハラ」で、25.6％を占めました。次いで「金銭問題」（23.6％）と続