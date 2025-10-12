10日、軍事パレードで演説する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（前列左から2人目）。同左端は中国の李強首相、同右端はロシアのメドベージェフ前大統領＝平壌の金日成広場（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党創建80年に合わせて平壌を訪れた中国の李強首相とロシアのメドベージェフ前大統領は金正恩党総書記との3カ国会談を開催せずに帰国したことが12日、外交筋への取材で分かった。中朝、ロ朝の2国間では関